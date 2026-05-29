Come ogni anno dal 2003 in poi, anche quest’anno torna l’Izzy Day, l’appuntamento in cui i Water Tower ricordano il loro primo, storico trombonista Izzy (Marco Invernizzi), morto in un incidente stradale nel 2002.

Anche quest’anno saremo dagli amici dell’Arci Scuotivento, che si trova presso lo Spazio Rosmini di Monza…spazio che ormai da 3 anni è diventata la casa dell’Izzy Day.

Appuntamento il 5 Giugno quindi con:

– Gruppo Vago

progetto country-folk-punkautorale solista di Cecco WT, con una superformazione che vede Fili (Pontecorvo/Trappola per tope) e Amos (Amos & The Ruers/Doppia Goccia) alle chitarre, Pera (Water Tower) al basso, Pes (Doppia Goccia) alle percussioni e Miky (Rock Tower) alla tastiera

– Kokadame

Punk rock grezzo, incazzato, diretto e sincero dalla Val Tidone

– PCP – PallaCazzopalla

Rumore, sudore, chitarre che sembrano litigare tra loro e testi che probabilmente non passeranno mai in radio. Punk ignorante? Forse. Energia pura? Sicuro. Eleganza? Mai sentita.

– Water Tower

Ska-country-punk-rocknroll dalla Brianza dal 1989, hanno suonato in due o tre posti, hanno fatto due o tre dischi.

