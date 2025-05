Ancora un giorno: Il nuovo singolo dei Turnisti di Rebus

Per alcune persone sarai tutto, per altre non sarai mai abbastanza, nonostante tutto ciò che fai.

Con queste parole si apre “Ancora un giorno”, il nuovo singolo disponibile dal 9 maggio 2025 su tutte le piattaforme digitali. Un brano diretto, viscerale, che invita a liberarsi dal peso dell’approvazione altrui e ad abbracciare senza compromessi la propria autenticità.

“Ancora un giorno” è un inno alla libertà di fregarsene, nella sua forma più vera: senza maschere, senza filtri, senza dover piacere a tutti. Se qualcuno non accetta ciò che sei, il problema non sei tu.