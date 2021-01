Billy No Mates: lo storico cantante degli SNUFF pubblica un nuovo/vecchio disco in Europa e negli Stati Uniti .

“Sourdough” è stato registrato San Fransico nel 2010 insieme a Joey Cape dei Lagwagon, Tyson Annicharico dei Dead to Me e Sergie Loobkoff dei Samiam.

E’ attualmente in prevendita con data di uscita prevista il 29 gennaio 2021.

http://unlessyoutryrecords.limitedrun.com/products/663317-billy-no-mates-sourdough-12-lp