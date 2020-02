ANDEAD: fuori il primo singolo DOWNTRODDEN

Riceviamo dagli amici di Indiebox il nuovo singolo dei milanesi Andead, che con la stupenda “Downtrodden” anticipano l’uscita dell’EP “OldBut Gold”, vi lascio il link qui sotto per poterla ascoltare su spotify, fatelo! Non ve ne pentirete

DOWNTRODDEN è il titolo del nuovo singolo degli ANDEAD da venerdì 24 gennaio in streaming e download in tutti gli stores digitali.

A tre anni dall’ultimo lavoro in studio, DOWNTRODDEN anticipa il nuovo EP della formazione punk rock milanese capitanata da Andrea Rock, “Old But Gold”, in uscita il 28 febbraio 2020 per IndieBox Music, e ne introduce il concept, ovvero, lo scorrere del tempo. Pezzi di vita che si rincorrono di canzone in canzone, frames di tredici anni di attività di una band che si interroga, sempre con cuore appassionato, sulle motivazioni e sul significato di fare musica oggi.

In “Downtrodden”, in particolare, la riflessione è incentrata sulla ricerca di un equilibrio tra dedizione artistica e rapporti sentimentali al fine di non ritrovarsi “schiacciati dal rimorso”.

Una power ballad ruvida e malinconica, che si muove sulla struttura musicale intessuta dalla chitarra di Giovanni Macca, nuovo membro ufficiale del gruppo, e di cui la voce di Andrea Rock ne restituisce una accorata e intensa interpretazione.

ASCOLTA DOWNTRODDEN su Spotify (pigia qui)

“Downtrodden” è stata registrata all’Attitude Studio, Milano da Gianluca Veronal.

Mixata e masterizzata negli studi di IndieBox Music Hall a Brescia da Giovanni Bottoglia. Music by Andead. Lyric by Andrea Rock.

Label, press & booking: IndieBox Music. Distr. digitale: IndieBox Music / Artist First.

OLD BUT GOLD LIVE

Queste le prime due date di presentazione di “Old But Gold”, prime occasioni per ascoltare dal vivo il nuovo Ep:

22/02 Cordenons (PN) // Rock Town

Info: https://www.facebook.com/events/2782807531741350/

29/02 Segrate (MI) // CSA Baraonda w/ Madbeat e Viboras

Info: https://www.facebook.com/events/749632872183079/

Prossimamente verranno annunciate tutte le date del tour organizzato da IndieBox Music.