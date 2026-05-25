ANDREA MANGES e MEREL SCHAAP insieme per un singolo inno al D.I.Y.

IL PUNK ROCK RADUNO LANCIA UN INNO PER TUTTI GLI OUTSIDER: MEREL SCHAAP E ANDREA MANGES INSIEME PER LA COVER DI “MAKE YOUR OWN KIND OF MUSIC”

Il Punk Rock Raduno è orgoglioso di annunciare l’uscita ufficiale della sua nuova produzione musicale: una versione punk rock, energica e divertente, del classico “Make Your Own Kind of Music” (portato al successo originariamente alla fine degli anni ’60 da Mama Cass Elliott).

Il brano vede la collaborazione tra Merel Schaap (voce della band melodic punk olandese Lone Wolf) e Andrea Manges (leader dei pionieri del Ramones-core italiano, The Manges). Prodotta da Perry Leenhouts presso il Point Break Studio, la canzone uscirà su tutte le piattaforme digitali il 22 Maggio 2026 e sarà inclusa nella leggendaria compilation annuale del festival.

L’Inizio di una Nuova Tradizione Annuale

Questo singolo segna anche l’atto di nascita di una nuova tradizione per il Punk Rock Raduno. Da quest’anno in poi, l’obiettivo è lanciare a ogni edizione un brano speciale che rifletta e dia voce al motto stagionale del festival, coinvolgendo di volta in volta musicisti, produttori e realtà diverse della nostra grande famiglia DIY internazionale, contribuendo così alla colonna sonora collettiva di tutta la community.

Il Cuore del Messaggio: Un Manifesto DIY

Andare oltre la superficie, cantare fuori dal coro. Questa cover non è un semplice tributo, ma incarna l’essenza stessa del Punk Rock Raduno. In un mercato musicale dominato da eventi privati costosi, omologati e senz’anima, il Raduno risponde con un festival totalmente gratuito, accessibile e senza scopo di lucro. Le parole di “Make Your Own Kind of Music” sono un inno motivazionale per tutti gli outsider.

“Crediamo fermamente che l’etica DIY, la cultura punk e la creatività siano gli strumenti migliori

per colmare quel vuoto che spesso sentiamo dentro. La musica crea legami, abbatte muri,

infonde coraggio e ci aiuta ad affrontare le nostre paure. Lo sappiamo perché ha funzionato per

noi, ed è per questo che sentiamo il bisogno di tramandare questo messaggio”.

Il DIY non è solo fare dischi o organizzare concerti: è un’attitudine. È il modo in cui trasformiamo idee, emozioni ed energie in qualcosa di reale. A livello personale ci aiuta a crescere e a trovare la nostra voce; a livello collettivo costruisce comunità e cambiamento. Fare le cose da soli non significa farle in solitudine: significa farle per se stessi e per gli altri, in un’armonia condivisa di rispetto e collaborazione. Questa canzone è il nostro invito e la nostra cura: Fai la tua musica, trova la tua voce e la tua forza, anche quando nessun altro ti sta ascoltando.

Verso il Punk Rock Raduno 9

Questo singolo è il perfetto biglietto da visita per la nona edizione del Punk Rock Raduno, che tornerà a Bergamo dal 16 al 19 luglio 2026. Niente biglietti, niente transenne, niente sponsor. Solo quattro giorni di pura condivisione in più di dieci location della città (tra cui Edoné, officine di biciclette, circoli, librerie e parchi) con concerti, mostre, fanzine, mercatini di vinili e persino attività per bambini. Sul palco quest’anno saliranno, tra gli altri: Dwarves, Pansy Division, The Queers, Nabat, Discomostro, The Apers, Giuda, MOTO, Kingons, Prison Affair e tantissimi altri.

“Make Your Own Kind of Music” è disponibile su tutte le piattaforme digitali.