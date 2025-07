ANDREA MANGES solista con “Superlosers”: fuori su tutte le piattaforme digitali

Dopo oltre trent’anni di attività nel mondo del punk rock con i Manges, Andrea Manges pubblica la sua prima canzone solista, senza band, collaborazioni o featuring: si intitola Superlosers, ed è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Prodotta da Perry Leenhouts dei Travoltas con il suo Point Brek Sound studio, Superlosers è una canzone più pop che punk, melodica, diretta e personale.

È un inno a chi non si arrende, scritto con l’onestà di chi ha vissuto la nostra scena dall’interno, senza filtri e senza pose.

È la prima volta che pubblico qualcosa completamente da solo,” racconta Andrea.

“Senza i Manges, senza progetti paralleli come i miei amati Veterans, senza collaborazioni e featuring. Solo io e Perry, che ha dato al brano il suono perfetto, lo ha portato oltre ogni mia aspettativa. Il suo tocco è stato così importante che alla fine abbiamo anche firmato il pezzo come co-autori.

Sentivo il bisogno di dire qualcosa con la mia voce, in prima persona, con anche la mia goffaggine e cazzoneria.

Superlosers è questo: una canzone mia, per chi si sente, come me a volte, un po’ un perdente”.

Il singolo arriva pochi giorni prima della partecipazione di Andrea al Punk Rock Raduno 2025, dove si esibirà insieme ai DeeCRACKS in uno show speciale dedicato ai Ramones degli anni ’80.

