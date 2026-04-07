Anger: nuovo EP dopo 14 anni di silenzio discografico

Gli Anger, band vicentina attiva dal 2002, hanno pubblicato nel febbraio 2026 un nuovo EP autoprodotto composto da otto tracce, segnando il ritorno discografico dopo 14 anni.

Nel corso della loro attività il gruppo ha realizzato oltre 100 concerti tra Nord Italia e Austria, oltre a un tour europeo tra Francia, Spagna e Portogallo. La discografia include un album pubblicato per l’etichetta americana Sliptrick Records, un EP e un album autoprodotti, oltre a diversi singoli tra cui Angry People.

Nonostante i cambi di formazione, la band ha mantenuto un sound legato all’hardcore melodico, con influenze provenienti dalle scene californiana e svedese.