Animols e Gli Ignoranti … realease party!

Il 31 maggio presso il Cane di Genova ci sarà il Release Party del nuovo disco che vede insieme Animols più Gli Ignoranti.

A questo link si puo scaricare il 7 completo. WWW.ELTOPO.IT (ascoltabile anche da Spotify)

Serata all’insegna del punk rock, dell’animalità e dell’ignoranza al CANE!

Venerdì 31 maggio 2019 alle ore 21:00

CANE

corso perrone 22, 16152 Genova, Italy

ANIMOLS

Punk rock band nata negli anni ’90 ma attiva dal 2009, anno in cui registrano il primo demo che rimane nel circolo degli amici genovesi. Nel 2012 registrano il secondo demo, sempre per gli amici. Per motivi sconosciuti i demo cominciano a circolare fuori città e da qui in poi senza essere ancora un gruppo vero e proprio la band comincia ad essere chiamata a suonare qua e la per il nord Italia. nel 2016 la El topo records di parma produce il loro primo Lp. Nel 2019 sempre per la El topo esce lo split con lo storica band genovese Gli ignoranti. Questo è il release party!

GLI IGNORANTI

Nati nel 1998 dalle ceneri delle superband Beat offs e Flyin Elvis Sky Divers, già attive nel panorama punk cittadino Gli Ignoranti sono : Stefano Giovannetti (batteria) Fabio Leonelli (chitarra e voce) Simone Gazzano (chitarra e voce) ed il polistrumentista Giovanni Belcastro (basso)

Nel 1999 pubblicano il loro primo album “Vent’anni di sconfitte” punto di svolta della loro carriera musicale. Da quel momento inanellano una serie interminabile di umiliazioni che va ad aggiungersi alla già vasta collezione di insuccessi personali.

Pubblicano senza motivo nel 2000 Gli ignoranti vi fregano le ragazze e qualche anno più tardi , con grande disappunto della comunità punk, Il Grande Ignorante.

Citati per plagio si ritirano dalla scena

Per El Topo Records è uscito lo split Ignoranti / Animols

Gli ignoranti sono cellule dormienti di Heaven’s Gate

Gli ignoranti supportano il Much Interest life style

Il 31 maggio al Cane il loro ultimo Show genovese!

Ingresso 5€ riservato ai Soci con tessera ARCI in corso di validità. Se non hai ancora aderito e vuoi richiedere la tessera, compila il modulo al link https://portale.arci.it/preadesione/misto22

https://animols.bandcamp.com/releases

https://open.spotify.com/artist/52M5CoarcvdEH5WJGPzjIw?si=c8vC3Ar1Tn6FpVBsQyqR3w