Annozero: uscito il nuovo EP “Tempesta”

Gli Annozero hanno pubblicato “Tempesta”, nuovo EP di sei brani che conferma il percorso della band tra hardcore e metal, con un suono diretto, veloce e aggressivo.

Nati tra Piemonte e Valle d’Aosta, gli Annozero riuniscono membri provenienti da realtà della scena come Behind The Screen, Concrete Block, Sickhead e Woptime. Fin dall’inizio il gruppo ha scelto di utilizzare la lingua italiana per raccontare emozioni e tensioni legate alla vita quotidiana, mantenendo un approccio viscerale e senza filtri.

Dopo l’esordio con “Catarsi” nel 2020, EP che includeva collaborazioni con Gigio Bonizio (C.O.V., Arturo) e Sabino Pace (Belicosi, Titor), la band è tornata nel 2022 con “Bile”, lavoro che vedeva la partecipazione di Franz Goria dei Fluxus.

A maggio 2026 arriva quindi “Tempesta”, sei tracce di hardcore crudo contaminate da sonorità metalcore e caratterizzate da un’attitudine immediata e frontale.

Nel corso degli anni gli Annozero hanno inoltre costruito una solida attività live, esibendosi in tutta Italia accanto a band come C.G.B., Eversione, D.O.A. e Arturo.