Annunciato il documentario dei NOFX

byDeka
17 Gennaio 2026
I NOFX raccontano senza filtri la loro storia nel nuovo documentario 40 Years of Fuckin’ Up, attualmente in fase di post-produzione. Diretto da James Buddy Day, il film offre uno sguardo totale e senza censure sui quarant’anni di carriera della storica band punk californiana, andando ben oltre le classiche immagini di eccessi e provocazioni.

Il documentario include interviste ai membri della band Eric Melvin, Aaron “El Hefe” Abeyta ed Erik Sandin, che figurano anche come produttori esecutivi insieme a Gary Ousdahl, allo stesso Day, Cisco Adler e Jon Nadeau per Pyramid Productions. L’obiettivo è raccontare la storia dei NOFX nella sua interezza, tra musica, caos e scelte estreme.

A confermare il tono radicale del film è stato il fondatore Fat Mike, che ha dichiarato come molte delle immagini mostrate non sarebbero accettabili per la maggior parte degli artisti: dal consumo di droghe alle pratiche BDSM, fino a episodi autodistruttivi documentati senza alcun pudore. “Non sono come la maggior parte delle persone”, ha affermato.

In parallelo all’uscita del documentario, i NOFX pubblicheranno anche una colonna sonora composta da nuova musica originale, a completamento di un progetto che si preannuncia fedele, brutale e profondamente punk.

 

