Antefausto: “Ridere Senza” è il nuovo singolo solista

Antefausto pubblica “Ridere Senza”, un nuovo singolo punk rock e punk pop in uscita il 14 ottobre, accompagnato da un videoclip ufficiale.

Il brano nasce come progetto solista, in attesa del ritorno degli Antefatti, band storica di cui Antefausto è parte. Una parentesi personale che guarda anche al passato, con la volontà di recuperare le sonorità dei primi lavori del gruppo.

“Ridere Senza” è stato registrato da Alessandro Gavazzi allo Shatterdome Studio di Roma. Fondatore di diverse realtà della scena punk, tra cui i Jet Market, Gavazzi aveva già collaborato in passato con gli Antefatti, lavorando in particolare ai loro primi album, “È solo cadere con stile” e “La morte ci fa belli”.

La scelta di tornare a quelle sonorità si accompagna a un’altra ricorrenza personale: l’uscita del singolo è stata fissata proprio per il 14 ottobre, giorno del compleanno di Antefausto. Nella stessa data sarà pubblicato anche il videoclip, mentre il brano sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali.

Un’uscita che rappresenta quindi un progetto personale, ma anche un modo per mantenere vivo il legame con chi segue la band da tempo, in attesa di possibili novità sul fronte Antefatti.

Per ora, la parola passa a “Ridere Senza”. Per il ritorno con un nuovo album degli Antefatti, invece, bisognerà attendere.