Anteprima: il nuovo video dei DEBUNK

Stay With You è il terzo singolo dei Debunk estratto dall’album Doped Life.Il pezzo del trio punk rock racconta come non sia sempre gradito condividere il tempo con altre persone e che gli attimi da soli sono importanti tanto quanto quelli in compagnia.Pensare a sé stessi mentre si beve una birra ghiacciata al bancone di un bar è un momento unico, spesso però si incontrano personaggi che a tutti i costi vogliono entrare in empatia con noi e non è facile far capire che non sempre è possibile.

I Debunk nascono nel 2011 in provincia di Reggio Emilia.

Dopo varie vicissitudini e qualche EP, la formazione prende la sua forma attuale nel 2017.

Il trio, composto da membri di Raw Power ed ex Los Fastidios, ha condiviso il palco con GBH, Lagwagon, Nabat, Cripple Bastards, Raw Power, Ratos de Porao e Nuclear Assault.

A settembre 2019 hanno fatto uscire un LP di dodici pezzi dal titolo “Doped Life“, con influenze di band come Pennywise, Good Riddance e Nofx, dal quale vengono estratti i singoli Flower Power, Accept Your Idea e l’ultimissimo Stay With You.