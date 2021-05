ANTI-FLAG con Lagwagon e Offspring

Hub Music Factory, dopo aver annunciano lo spostamento delle date del tour di Offspring al 2022(il 21 e 22 Giugno, nelle stesse città, Milano e Padova) rende noto lo special guest: gli Anti Flag.

Con il loro debutto in una radio di Pittsburgh nel 1993, gli Anti-Flag si riunirono per condividere il loro disgusto il nazionalismo, già quattro anni dopo avevano fatto un tour negli USA e si erano costruiti una reputazione riprendendo i vecchi valori della musica punk: veloce, rumorosa e contro tutte le discriminazioni.

Sono tutt’oggi rimasti fedeli alle loro idee, alla loro visione del mondo: solo negli ultimi tempi hanno sostenuto a gran voce e con diversi mezzi l’insurrezione americana dopo la morte di George Floyd ma anche le recenti ribellioni in Cile e Colombia.

Un’ attitudine lunga una carriera, chiare posizioni umane e sociali che si possono capire al meglio guardando il loro documentario, il cui titolo è ben chiaro: “Beyond Barricades, the story of Anti Flag”, visibile su Amazon https://www.amazon.com/dp/B08LW5MQYH/

Non ci resta che aspettarli di nuovo dal vivo in Italia il prossimo Giugno 2022 con nuovi pezzi (estratti dal recente disco “20/20 Vision”) e storici cavalli di battaglia.

THE OFFSPRING + LAGWAGON + ANTI FLAG

• 21 giugno | Carroponte | Sesto S.G. (MI)

• 22 giugno | Sherwood Festival | Padova

Prevendite: https://www.mailticket.it/manifestazione/IB30/THE_OFFSPRING__LAGWAGON

I biglietti già acquistati saranno validi automaticamente per le nuove date 2022