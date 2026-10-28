ANTIDIGOS: “I Can’t Breathe” è il nuovo singolo con Max Contrasto

Gli Antidigos tornano con “I Can’t Breathe”, il secondo singolo estratto dal loro album My Life, My Barricade. Il brano vede la partecipazione di Max Contrasto, membro dei Contrasto, in una collaborazione che unisce esperienze musicali da nord a sud.

Nati all’interno dell’Ex Caserma Liberata di Bari, gli Antidigos hanno esordito dal vivo nel 2014, durante la prima edizione del Bari Hardcore Festival. Nel corso degli anni hanno pubblicato Gli Argini sono Rotti (2015) e L’Amor mio non muore (2020), esibendosi in diversi festival e tour europei e condividendo il palco con nomi storici della scena punk e hardcore, tra cui MDC, Total Chaos, Sick on the Bus, Nabat, T.S.O.L. e Raw Power.

Nel 2025 la band è entrata per la prima volta in studio per registrare My Life, My Barricade. Con la nuova formazione composta da Pina alla voce, Flemma alla chitarra, Valerio alla batteria e Vincenzo al basso, il gruppo si prepara anche a tornare sui palchi pugliesi.

Il video di “I Can’t Breathe” è disponibile su YouTube.