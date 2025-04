Diffondiamo e supportiamo il comunicato per l’ANTIF4SCIST HARDCORE di Padova

“SABATO 12 APRILE 2025

ore 22.00

Aprile è il mese della primavera e uno dei nostri mesi preferiti dove dedichiamo il nostro live alla memoria della Resistenza, ma non solo!

Per noi l’4nt1f4scimo non è solo il ricordo della lotta partigiana, ma è anche il rivendicare una continuità anche con le pratiche di lotta e autodifesa messe in pratica nei decenni successivi alla fine della seconda guerra mondiale.

Lo ribadiamo sempre e continueremo a farlo:

Nessuna memoria condivisa e nessuna pacificazione!

live on stage:

– DEAFENING [nekropunk]

https://www.instagram.com/deafening.nekropunk/

– UNREVHEAL [metal core]

https://www.instagram.com/unrevheal/

– NORMAN BATES [metal core/beatdown]

https://www.instagram.com/norman_bates_hc/

– GYFTH [hardcore Austria]

https://www.instagram.com/gyfth_official/

As usual: NO PHASCI – NO MACHI – NO CROWD K1LL1NG