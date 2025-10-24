Antifafest: musica, memoria e solidarieta’

Sabato a Parma si alza il volume per Antifafest, una serata di musica e solidarietà dedicata alla lotta contro l’accanimento giudiziario che ancora colpisce i compagni di Cremona, e in particolare Emilio, ferito gravemente il 18 gennaio 2015 dopo l’aggressione fascista davanti al CSA Dordoni.
Apertura cancelli ore 17:00, inizio live alle 18:00, per una lineup che unisce stili diversi ma un’unica attitudine: resistenza e antifascismo. Sul palco si alterneranno Plakkaggio (heavy metal Oi! da Colleferro), FFD (punk rock da Parma), Tullamore (celtic punk dalla Palude, in unica data 2025), Oltrepunk, Palkosceniko al Neon (post core da Roma), Rudo (street punk Parma) e Il Cercho (rap Parma).
A chiudere la serata, DJ set “Le Tre Madongie” direttamente da Ravenna, con un mix esplosivo di Caribbean, Punk e Oi!.
Un evento per ricordare, sostenere e continuare a lottare – sempre senza tregua contro il fascismo.