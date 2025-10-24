34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

Antifafest: musica, memoria e solidarieta’

byDeka
24 Ottobre 2025
No comments

Sabato a Parma si alza il volume per Antifafest, una serata di musica e solidarietà dedicata alla lotta contro l’accanimento giudiziario che ancora colpisce i compagni di Cremona, e in particolare Emilio, ferito gravemente il 18 gennaio 2015 dopo l’aggressione fascista davanti al CSA Dordoni.

Apertura cancelli ore 17:00, inizio live alle 18:00, per una lineup che unisce stili diversi ma un’unica attitudine: resistenza e antifascismo. Sul palco si alterneranno Plakkaggio (heavy metal Oi! da Colleferro), FFD (punk rock da Parma), Tullamore (celtic punk dalla Palude, in unica data 2025), Oltrepunk, Palkosceniko al Neon (post core da Roma), Rudo (street punk Parma) e Il Cercho (rap Parma).

A chiudere la serata, DJ set “Le Tre Madongie” direttamente da Ravenna, con un mix esplosivo di Caribbean, Punk e Oi!.
Un evento per ricordare, sostenere e continuare a lottare – sempre senza tregua contro il fascismo.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

CALL THE COPS: il video di Population

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.