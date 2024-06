Aperitivo benefit con Sempre Peggio e festa per gli 11 anni di SMS con Gli Ultimi e Medium Beer

E doppietta sia, siccome non volevo mancare a nessuno di questi eventi, e dato che non mi hanno ancora dato il dono dell’ubiquità, ho scelto di perdere un pezzettino di serata per parte e di godermi la bellezza di una serata che fa per due…che sarebbe potuta anche essere per tre, ma purtroppo il Baraonda di Segrate era da tutt’altra parte e non ce l’avrei mai fatta a raggiungerlo nei tempi utili per vedere almeno l’ultima canzone degli Impossibili, si a Milano ci piace un sacco accavallare eventi, non è polemica, ci mancherebbe, solo che mi è spiaciuto perdermi la festa.

Dunque parto abbastanza presto con la mia super Vespa in direzione Via Gola, c’è già DJ Erby, finalmente ristabilito, che mette su della gran bella musica, ed un drappello di kidz che mangiano e bevono e ballano per sostenere le spese di Budapest, il gruppo si ingrossa velocemente, c’è in corso una partita a bocce per strada che si ferma al passaggio delle macchine, che un po’ mi ricorda quando eravamo bambini e si giocava ancora per strada, e tra romanticismo di un tempo che non ritorna e qualche birretta è già ora di vedere per la prima volta i Sempre Peggio unplugged, e cazzo se pestano lo stesso, bottiglie alzate e voci incazzate ad accompagnare il buon Martin e soci, e per l’occasione si rivede anche Stefano, la prima storica voce di “al bar di Gola” e tante altre, il tutto accompagnato dalla bellissima armonica di Elia, che coi suoi Sacro Cuore ha appena consegnato alla scena un bellissimo split proprio coi Sempre Peggio.

Si fa una certa, vorrei stare qui ancora un po’, ma so che mi perderei Gli Ultimi dall’altra parte, quindi da Via Gola col mio diavolo rosso sgommo fino a San Siro per festeggiare gli 11 anni dello Spazio di Mutuo Soccorso, spazio che per l’occasione ha messo il vestito buono e non sembra nemmeno di essere in centro a Milano, o almeno non della Milano risvoltinata di adesso, al contrario qui dentro si respira ancora l’aria proletaria e sgobbona, un clima stupendo, peccato solo che arrivo per le ultimissime note dei golden bOI!s Medium Beer, gruppo che abbiamo conosciuto di recente e che sta riscuotendo tantissimo successo, dopo aver smadonnato a dovere vado a prendermi una birra e da li a poco salgono i ragazzacci di Roma, pubblico già bello presente e riscaldato dai giovinastri, e gli Ultimi attaccano facendo ciò che meglio sanno fare, ovvero aggrovigliare le anime raccontando le nostre storie più belle, era da troppo tempo che non li vedevo e ci tenevo tantissimo, in una cornice così poi.

C’è spazio anche per del bel pogo, la scaletta non è lunghissima credo per ragioni di vicinato (che rimane sempre e comunque il mio nemico), ma è molto soddisfacente, soprattutto i pezzi nuovi sembrano molto conosciuti, e sono contento che sono riusciti a prendersi gli applausi che si meritano.

Si torna a casa, girare Milano in Vespa è una figata epica, e senza non sarei riuscito a fare doppietta, arrivano immagini di un Baraonda in fiamme per la festa dei miei amati Impossibili, quindi ottima cosa anche di lì, complimenti a chi ancora riesce a sbattersi, resiste e fa del bene agli altri con la propria musica, siete linfa vitale per tutti noi.