APPALOOSA “Get It Together, Kid”

Il quartetto di Seattle Appaloosa torna con “Get It Together, Kid”, un’esplosione di power pop e rock’n’roll guidata dalla voce di Erica Rose. In poco più di due minuti, la band fonde energia punk e brillantezza melodica, trasformando la confusione del crescere in un inno ironico e liberatorio.

Registrato da Johnny Sangster (The Briefs, Mudhoney) e masterizzato da Kurt Bloch (Fastbacks), il brano sprigiona la stessa urgenza che ha reso gli Appaloosa uno dei nomi più interessanti della scena indipendente americana. Dopo i consensi di Maximum Rocknroll e Razorcake, “Get It Together, Kid” conferma una scrittura diretta, emotiva e irresistibilmente contagiosa.