Appuntamento il 1° marzo con IRRITATE FEST VOL.5!

Anche quest’anno la “famiglia più fastidiosa del punk rock” ritorna con l’IRRITATE FEST!

Sabato 1 marzo 2025 come sempre al Circolo Libero Pensiero di Lecco, una solidissima line-up creata con la formula “4 regioni, 4 modi di intendere il punk rock”. Insomma, il classico raduno di intellettuali e birrette, ce n’è per tutti i palati! Ad alternarsi sul palco lecchese:

LATTE+ – “veterani di 1000 battaglie da Empoli”

ACTIONMEN – “follia pura-core dalla Romagna”

COCKS – “punkliquidator power da Genova”

STILL NO ONE – “skatepunk e shottini dal veneto”

Ingresso: 10€.

