Appuntamento questo venerdì con FUCINA PUNK EXPLOSION

Venerdì 21 marzo torna il Punk Explosion e questa volta il collettivo si sposta in una nuova location, il Fucina Skatepark indoor di Vicenza. Dopo aver preso le distanze dal precedente locale, che ha ospitato in passato le loro iniziative, si riparte da Vicenza con l’aiuto di Seby Derozer e il suo Blunt Skateshop, come ci raccontano nel loro post.

E quindi appuntamento alle 22:00, sopra la mini-rampa ci aspettano:

@jaguerocult – emo/punk – Vicenza

@idontband – punk rock – Roma

@bravorock – punk rock – Latina

Apertura porte: 21:30

Ingresso: 5€ con birra in omaggio + tessera AICS

Evento ufficiale: https://www.facebook.com/events/1146204750575200

Artwork come sempre di @marcoabout_illustration