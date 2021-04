“ARCHITECTS OF SELF-DESTRUCTION”: libro dei LEFTOVER CRACK sui LEFTOVER CRACK

I Leftover Crack rappresentano una delle più dirette e controverse realtà del punk made in USA. Il loro inconfondibile stile che mescola sapientemente punk rock, ska, reggae, dub, crust, grind, black metal e molti molti altri generi ha influenzato migliaia e migliaia di ragazzi in tutto il mondo.

A celebrare tutto questo, il prossimo 10 agosto uscirà “Architects of Self-Destruction” (Rare Bird Lit.), un libro che ripercorrerà la storia della band di NYC scritto dal chitarrista Brad Logan e dal giornalista John Gentile (Punknews).

Il libro vedrò le testimonianze di molti pezzi da 90 del punk mondiale: dai membri stessi della band, fino a Pete (Bouncing Souls), Fat Mike (Nofx), Mikey Erg, MDC, Beastie Boys, Suicidal Tendencies, Crass, Operation Ivy, Dead Milmen e tanti tanti altri:, oltreché interviste a impiegati di Hellcat Records, Fat Wreck Chords e Alternative Tentacles. Verranno raccontati molti aneddoti come la rottura con la Hellcat Records e il conseguente avvicinamento alla Fat Wreck Chords (etichetta attuale dei Leftover Crack), la rivolta di Phoenix messa su proprio dalla band stessa ecc.

Il libro è disponibile in pre order qui: Rare Bird (rarebirdlit.com)

Troverete diversi bundle che includono maglie in edizioni limitate e addirittura una fanzine esclusiva.

Con la speranza che venga tradotto in italiano…