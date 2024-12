ARCHIVIO SONORO – STREET ART FESTIVAL

“ARCHIVIO SONORO è un contenitore di artisti di strada, il nostro non è un concerto, quello lo andate a vedere in un club.

Archivio Sonoro è un circo poliedrico di artisti che vogliono promuovere la propria arte.

Ai nostri eventi trovate bands insieme a scrittori,pittori,poeti, scultori,fotografi,comici, installazioni, attori,dj,writers,skaters, e tanti altri artisti incontrati in strada.

Ogni nostro evento e diverso

Noi siamo itineranti , ma abbiamo dimora nella nostra sede di Somma Lombardo

Per la chiusura annuale arriva il nostro festival definitivo”

Inizio evento ore 15.00

Inaugurazione della mostra d’arte e incontro con gli artisti

DJset di sottofondo

Ore 17.00

Sharp lips

Da Como un trio punkrock con 2 donne alle corde che vi sputeranno in faccia dosi di garage insieme a un glam rock punk al femminile….

Preparatevi a scatenarvi già dal pomeriggio

Ore 18 .00

Mordax

Un altro trio da Milano , D-BEAT purosangue, un evoluzione del Crust…. Testi schietti in italiano e il giusto sound RAW ITALIAN HARDCORE che all’ estero ha fatto scuola .

Ascoltate i loro testi così non rimarrete solo impressionati dall’ impatto di questi veterani

A seguire DJSET



Ore 20.30

MARCO TEATRO presenta con l’ausilio di immagini il suo libro

LA GUERRA DEI SEGNI

La guerra dei segni

Storia dell’arte underground, ovvero: un’altra storia dell’arte.

Teatro, presentando il suo libro “la guerra dei segni” edito da agenzia X, con l’ausilio di immagini per diapositive, illustra il tortuoso e variegato percorso della storia dell’arte figurativa underground mondiale e le relazioni con l’arte mainstream.

Una panoramica storica lunga oltre settant’anni, tiene il filo conduttore di un mondo ancora poco conosciuto, apparentemente disconnesso ed estremamente variegato di stili che ha tracciato le basi dell’arte contemporanea come la conosciamo oggi.

A seguire DJSET



Ore 22.00

THE USELESS 4

Da Bergamo 3 ragazze diciottenni e il loro amico batterista veramente punkrock al punto giusto ..

Con la loro accurata presenza sul palco vi dimostreranno che la loro generazione comprende anche ragazzi e ragazze con le contro palle, rispettose del passato e incredibili performers….

Così giovani e così con tante date sudate

Ore 23.00

MAD COW SINS

Dalla zona limitrofa Venezia arriva questo trio HARDCORE antifa veloci e scattanti.

Un suono duro e impattante con testi sempre molto attuali.

Impossibile stare fermi

Hanno qualcosa da dire e da suonare….

Soprattutto si fanno un sacco di km per venire da noi

ORE 24.00

CATTIVO SANGUE

Vi avviso subito…a mezzanotte udirete il battere della grancassa dei Molfettesi….

TUM TUM TUM TUM TUM

È il richiamo del nostro sangue e dei Cattivo Sangue

E tutto cambierà

Preparatevi a un esplosione di potenza e rabbia veramente impressionante

Più di vent’anni di carriera alle spalle, anni di militanza,scontri,lotte…km percorsi per portare un grido di battaglia a tutti quelli che ancora hanno un cuore veramente ribelle

SKIN E PUNK

ORGOGLIO Oi !!

A seguire DJSET

Per concludere fino al mattino insieme a noi



DJ set

A presto ulteriori info



MOSTRA D’ARTE UNDERGROUND

a partire dalle 15 sarà ufficialmente inaugurata la nostra mostra d’arte.

Saranno coinvolti i pittori

HolliXXX

Jimmy gazzosa

Danilo Alex brutti

Marco Teatro

Gianni Tomanin

Thru

Saranno coinvolti i fotografi

SABRINA

KARKINOS

FOTOREPORTER X

Saranno presenti le installazioni di

Janclod delle GESCAL

e ZERBIMAN

Saranno presenti le sculture di

Alessandra Sanacore

A presto nuove informazioni e le descrizioni delle opere esposte e degli artisti presenti