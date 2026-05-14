Area Valanghe pubblicano BLASTEDE! il nuovo disco tra punk rock e skapunk

Gli Area Valanghe presentano BLASTEDE!, nuovo album uscito il 9 maggio, tra punk rock e skapunk senza filtri.

La band nasce a fine 2024 a Lizzola (Bergamo), tra neve, amplificatori accesi e sessioni improvvisate in alta quota, con un approccio che fin dall’inizio si definisce diretto: suonare non come opzione, ma come necessità.

Dopo il debutto con Grado 6 e una prima intensa fase live, il progetto evolve nel 2025 con l’ingresso di un nuovo chitarrista e l’inserimento della tromba nel sound, ampliando la componente ritmica e rendendo il risultato più caotico e incisivo.

BLASTEDE! si presenta come un disco veloce e immediato, costruito su energia live, attitudine punk e spirito collettivo, tra ironia, amicizia e dimensione di palco.