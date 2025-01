ARPIONI: cover di Johnny Cash

E’ uscita su tutte le piattaforme la cover di Ring of Fire del grande Johnny Cash a cura degli Arpioni.

“Quando il nostro vecchio amico Marco Caldez Calderone ci chiese di partecipare con un brano al cofanetto JOHNNY CASH IS A FRIEND OF US non vi furono dubbi sulla scelta del brano.

Quel riff di fiati usato dagli Skatalites per “Music is my business” era la chiave di volta dell’operazione. Così abbiamo fuso la ritmica giamaicana con atmosfere decisamente vicine all’originale e il risultato, che non era scontato, ha sorpreso anche noi.

A voi che lo ascolterete il giudizio finale, of course.”

Registrato,Mixato e Masterizzato da Element presso il Cool Blue Studio – Seriate (Bg).

Una produzione degli Arpioni presso Ccm Studio – Chiuduno (Bg) con gli arrangiamenti curati da Franco Scarpellini e Riky Anelli con la supervisione di Stefano Kino Ferri