Arriva il Lagoon Punkrock Fest 2025

C’è un nuovo Festival “in città”, 22/23/24 Agosto a Lugano ci sarà la prima edizione del Lagoon Punkrock Fest.
Organizzato da Nextpunk e città di Lugano, presso il Boschetto Ciani ci sarà una due giorni con una lineup spettacolare:
Venerdì 22 Agosto
|20:00 – 20:40
|Noxius
|21:00 – 21:40
|Must Be Wrong
|22:00 – 22:40
|The Loyal Cheaters
|23:00 – 24:00
|Deaf Devils
Venerdì 24 Agosto
|20:00 – 20:40
|Constant Hunger
|21:00 – 21:40
|Menagramo
|10:00 – 10:40 PM
|Nofnog
|11:00 – 12:00 AM
|Discomostro
Domenica 24 Agosto
After Lagoon Punkfest presso Lido San Domenico
Il Danno + Frank Atene
(set acustici)
Oltre a questo ovviamente stand, bancarelle, vinili, arte, ecc…
Tutto questo gratis, un solo palco, nessun compromesso, solo Punkrock. In caso di pioggia i concerti si terranno al Foce.