Arriva il Lagoon Punkrock Fest 2025

C’è un nuovo Festival “in città”, 22/23/24 Agosto a Lugano ci sarà la prima edizione del Lagoon Punkrock Fest.

Organizzato da Nextpunk e città di Lugano, presso il Boschetto Ciani ci sarà una due giorni con una lineup spettacolare:

Venerdì 22 Agosto

20:00 – 20:40 Noxius 21:00 – 21:40 Must Be Wrong 22:00 – 22:40 The Loyal Cheaters 23:00 – 24:00 Deaf Devils

Venerdì 24 Agosto

20:00 – 20:40 Constant Hunger 21:00 – 21:40 Menagramo 10:00 – 10:40 PM Nofnog 11:00 – 12:00 AM Discomostro

Domenica 24 Agosto

After Lagoon Punkfest presso Lido San Domenico

Il Danno + Frank Atene

(set acustici)

Oltre a questo ovviamente stand, bancarelle, vinili, arte, ecc…

Tutto questo gratis, un solo palco, nessun compromesso, solo Punkrock. In caso di pioggia i concerti si terranno al Foce.