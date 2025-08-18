Punkadeka festival 2025
34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

Arriva il Lagoon Punkrock Fest 2025

byGabriele Squillace
18 Agosto 2025
No comments

C’è un nuovo Festival “in città”, 22/23/24 Agosto a Lugano ci sarà la prima edizione del Lagoon Punkrock Fest.
Organizzato da Nextpunk e città di Lugano, presso il Boschetto Ciani ci sarà una due giorni con una lineup spettacolare:
Venerdì 22 Agosto

20:00 – 20:40 Noxius
21:00 – 21:40 Must Be Wrong
22:00 – 22:40 The Loyal Cheaters
23:00 – 24:00 Deaf Devils

Venerdì 24 Agosto

20:00 – 20:40 Constant Hunger
21:00 – 21:40 Menagramo
10:00 – 10:40 PM Nofnog
11:00 – 12:00 AM Discomostro

Domenica 24 Agosto
After Lagoon Punkfest presso Lido San Domenico
Il Danno + Frank Atene
(set acustici)

Oltre a questo ovviamente stand, bancarelle, vinili, arte, ecc…
Tutto questo gratis, un solo palco, nessun compromesso, solo Punkrock. In caso di pioggia i concerti si terranno al Foce.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

MURDERBURGERS: primo pezzo dopo sei anni di assenza

byMatteo Paganelli
A proposito di 2025...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.