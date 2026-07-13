Arriva il PUNK ROCK RADUNO: Bergamo torna capitale del punk rock internazionale e conquista scuole ed aeroporto

Il festival diffuso porta il punk nelle scuole, all’aeroporto e in tutta la città: dal 16 al 19 luglio Bergamo ospita oltre 50 artisti da tutto il mondo e un programma che va ben oltre i concerti, per dimostrare che la musica può ancora costruire comunità

Bergamo, luglio 2026

Dieci anni fa sarebbe stato difficile immaginare che una città come Bergamo potesse diventare un punto di riferimento per migliaia di appassionati di punk rock provenienti da tutta Europa, dalle Americhe, dal Giappone e dall’Australia. Eppure è esattamente quello che accade ogni estate.

Dal 16 al 19 luglio torna Punk Rock Raduno, giunto alla sua nona edizione, con quattro giorni di concerti, mostre, workshop, presentazioni, mercatini del disco, attività per famiglie, cinema, serigrafia, incontri e decine di iniziative diffuse in tutta la città.

Un festival completamente gratuito, organizzato quasi esclusivamente da volontari, che negli anni è cresciuto senza modificare la propria natura e continua a dimostrare come la cultura indipendente possa ancora essere uno spazio aperto, accessibile e costruito insieme.

L’edizione 2026 porta il titolo “Make Your Own Kind of Music”, un invito a trovare la propria voce e trasformare idee, emozioni ed energie in qualcosa di concreto. Un principio che attraversa l’intero programma e che interpreta il DIY non come un semplice modo di fare musica, ma come un’attitudine capace di creare relazioni, partecipazione e comunità.

IL PUNK ROCK TORNA A SCUOLA

L’edizione 2026 nasce anche da una riflessione maturata dopo la scomparsa di Emma Sofia e Marlene, due giovanissime ragazze che facevano parte della famiglia del Punk Rock Raduno e alle quali quest’anno saranno dedicati i due palchi principali del festival.

Di fronte a una perdita così difficile, l’organizzazione ha scelto di non fermarsi al ricordo, ma di trasformarlo in un’opportunità concreta per le nuove generazioni. Da questa volontà è nato Punk Rock Raduno Goes Back To School, un progetto sviluppato durante l’inverno insieme all’Istituto Caniana di Bergamo, con l’obiettivo di portare il festival fuori dai palchi e aprire un dialogo con gli studenti sul significato più profondo del tema di quest’anno: Make Your Own Kind Of Music.

Non un semplice concorso grafico, ma un percorso dedicato alla creatività, all’espressione personale e al valore del Do It Yourself come strumento per trasformare idee, emozioni e fragilità in qualcosa di concreto e condiviso, in una corazza per esprimersi e sentirsi realizzati.

Il progetto ha coinvolto quattro classi dell’istituto, dando vita a oltre sessanta elaborati originali. Tre lavori sono stati premiati con una borsa di studio sostenuta dal festival insieme a Libreria Palomar e Bandcamp, mentre la grafica vincitrice diventerà la shopper ufficiale del Punk Rock Raduno 9, stampata attraverso un laboratorio di serigrafia DIY guidato dal professore dello IED Paolo Proserpio.

Il risultato più significativo è arrivato spontaneamente. Molti degli studenti coinvolti hanno deciso di partecipare al festival come volontari, fotografi, artisti e collaboratori, entrando a far parte di quella comunità che il Punk Rock Raduno continua a costruire da quasi dieci anni.



BERGAMO DIVENTA IL FESTIVAL

Punk Rock Raduno continua a distinguersi anche per il suo formato diffuso.

I concerti rimangono il cuore della manifestazione, ma il programma coinvolge librerie indipendenti, officine di biciclette, circoli, parchi, spazi culturali, bar e luoghi della vita quotidiana che, per quattro giorni, diventano parte integrante del festival.

Accanto ai live trovano spazio workshop, presentazioni di libri, mostre fotografiche, mercatini del disco, attività dedicate ai bambini, laboratori creativi, proiezioni cinematografiche, tattoo corner, serigrafia, concerti acustici e momenti di incontro che contribuiscono a trasformare Bergamo in una comunità internazionale temporanea.

Anche quest’anno il festival rinnova inoltre la collaborazione con numerose attività commerciali della città, che offriranno sconti ai partecipanti, e promuove una mobilità sostenibile grazie alle convenzioni dedicate ai servizi di bike sharing e monopattini elettrici.

GATE 1234: IL FESTIVAL COMINCIA IN AEROPORTO

Tra le novità più sorprendenti dell’edizione 2026 c’è GATE 1234!, un progetto realizzato insieme a SACBO e steelbloom che porterà, per la prima volta, il punk rock dal vivo all’interno dell’Aeroporto di Milano Bergamo.

Mercoledì 15 luglio, il giorno precedente all’inizio del festival, l’area steelbloom oltre i controlli di sicurezza ospiterà una serie di concerti riservati ai passeggeri in arrivo e in partenza.

Un modo simbolico per accogliere chi raggiunge Bergamo da ogni parte del mondo e trasformare quello che, per migliaia di persone, rappresenta già oggi il vero ingresso al Punk Rock Raduno nel primo palco dell’edizione 2026.

OLTRE CINQUANTA ARTISTI DA QUATTRO CONTINENTI

Anche la lineup conferma la vocazione internazionale del festival, riunendo oltre cinquanta artisti provenienti da Europa, Stati Uniti e Giappone e mettendo sullo stesso palco alcune delle figure più influenti della scena punk rock insieme alle nuove realtà che ne stanno scrivendo il futuro.

Tra gli ospiti più attesi ci sono The Dwarves, autentica istituzione del punk rock americano, celebri da oltre quarant’anni per concerti imprevedibili e un’attitudine che continua a sfidare ogni convenzione; Pansy Division, la prima band apertamente gay ad affermarsi sulla scena punk internazionale, protagonista di un percorso che ha contribuito a rendere il punk un luogo più inclusivo e aperto, anche grazie allo storico tour con i Green Day ai tempi di Dookie; e The Queers, tra i nomi fondamentali del pop punk mondiale, capaci di influenzare intere generazioni di band con melodie immediate e un repertorio diventato ormai un classico.

Dal Giappone arriveranno gli incontenibili Kingons, una delle live band più spettacolari e travolgenti della scena asiatica, mentre dagli Stati Uniti sbarcherà anche Kepi Ghoulie, storico fondatore dei Groovie Ghoulies e autentica icona del punk rock melodico più positivo e contagioso. A rappresentare l’Italia saranno, tra gli altri, Giuda, oggi una delle rock’n’roll band italiane più apprezzate a livello internazionale, e Nabat, pionieri dell’Oi! italiano attivi dal 1979 e punto di riferimento per intere generazioni.

Completano il cartellone artisti come M.O.T.O., The Apers, Bee Bee Sea, Prison Affair, Discomostro, Lone Wolf, The Raging Nathans, Succo Marcio, Riccobellis e molti altri, affiancati dal Rookie Stage, il palco dedicato alle band emergenti che continua a rappresentare uno dei tratti distintivi del festival, offrendo ai progetti più giovani la possibilità di condividere il programma con alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale.

UNA COMUNITÀ PRIMA ANCORA DI UN FESTIVAL

Negli anni Punk Rock Raduno è diventato molto più di una manifestazione musicale.

È una rete internazionale di persone che si ritrova ogni estate a Bergamo per condividere musica, idee, tempo e competenze, mantenendo vivo un modello culturale fondato sull’accessibilità, sul volontariato e sulla partecipazione.

No Racism. No Homophobia. No Violence. All Ages. Make Your Own Kind of Music.

Più che uno slogan, è il manifesto che continua a unire adulti, ragazzi e bambini, musicisti, illustratori, fotografi, volontari e semplici curiosi.Per quattro giorni ogni estate quella comunità prende forma. Ed è proprio questo, forse, il concerto più importante del Punk Rock Raduno.

PUNK ROCK RADUNO 9

MAKE YOUR OWN KIND OF MUSIC

Bergamo – 16-19 luglio 2026 – Ingresso gratuito