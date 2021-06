Arriva Pornostar dei Gattini di Salem

PORNOSTAR è il nuovo lavoro de I Gattini Di Salem, punk rock band autoprodotta dal sound unico attiva dal 2015. Contiene il singolo omonimo, una cover dei Bestiame con il featuring degli Smegma Bovary (band del collettivo Doremillaro Recs.) ed una nuova versione di Siracusa Catania Andata E Ritorno (scritta nel 2009 e pubblicata nel 2011 per gli Harry Fotter, band storica del panorama indipendente italiano).

Pornostar è stato registrato, mixato e masterizzato da Daniele Adolfo Venti al CSSP nell’aprile 2021; il featuring degli Smegma Bovary (Emiliano Cinquerrui alla voce e Giuseppe Schillaci ai synth) registrato da Giuseppe Schillaci. Fotografia di Emanuela Mereu: soggetto in copertina Marta Romano. Tutte le musiche e i testi sono di Daniele Adolfo Venti ad eccezione di “C’Ho I Problemi” (testo di Enrico Lanza, musica dei Bestiame).



Pornostar è un inno contro il moralismo, manifesto per la ricerca del sé, annichilente libertà incondizionata, pura esaltazione del sesso, superamento della miseria crowleyana. Piccolo grande ordigno nucleare soffocato dalla crudeltà del mainstream.

Da venerdì 4 giugno lo trovate su tutti i digital stores per Semplicemente Dischi.





Spotify: https://open.spotify.com/album/2Ka06JPh8a9Ii6oB8PCtqH?si=H-8VThG6SRCwKfWIxKoKvg

Apple Music: https://music.apple.com/it/album/pornostar-single/1567221426

Bandcamp: https://igattinidisalem.bandcamp.com/album/pornostar



IG: https://www.instagram.com/igattinidisalem

Facebook: https://www.facebook.com/igattinidisalem