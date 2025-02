Arrivano i Cinema Garden

Il punk-hardcore non è mai morto, e i Cinema Garden lo dimostrano con il loro primo EP “Cadere”, un’esplosione di energia che arriva dritta dalle strade di Milano, zona Lambrate. Il trio meneghino si fa strada con ritmi serrati, testi in italiano e un sound che unisce la rabbia dell’hardcore italiano anni ’80 con le sonorità più recenti della scena punk.

Pubblicato nel 2025 e prodotto da Stefano Santi, “Cadere” è un disco che parla di marginalità, illusioni infrante, ma anche di sogni e resistenza. La band trasforma la frustrazione in urgenza espressiva, regalando brani diretti e intensi, perfetti per chi vive il punk come una necessità e non solo come un genere musicale.

I Cinema Garden si muovono con sicurezza tra il punk-hardcore e le sonorità più crude e veloci della scena underground. Le loro radici affondano nel suono furioso di band storiche come Negazione, ma trovano nuova linfa nell’energia di gruppi più recenti come La Crisi.

Se volete sentire “Cadere” dal vivo, segnatevi questa data: il 28 febbraio i Cinema Garden presenteranno il loro EP al Rock’n’Roll di Milano, nell’ambito della serata EmoSucks.

? Instagram: @cinemagarden.hc