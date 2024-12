I Korupuhe sono una band punk di quattro elementi di Helsinki, Finlandia. Näin on hyvä, che si traduce in “Questo va bene” è il loro ep di debutto contenente brani.

La loro musica è veloce, melodica e orecchiabile con testi che trattano molto vari … consigli sugli investimenti, essere un membro produttivo della società e dei videogiochi come fonti di ispirazione per combattere contro i nazisti.

AScoltate il singolo di seguito: