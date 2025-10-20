34K
31K
Arrivano le Irritate Nights: tre sabati di punk, birra al Railroad

byDeka
20 Ottobre 2025
Il Birrificio Railroad di Paderno Dugnano in collaborazione con Irritate People presenta le Irritate Nights, tre sabati sera dedicati all’alcol, al punk rock e alla totale mancanza di decenza. Una rassegna che unisce amici, pubblico affezionato e fiumi di birra artigianale.

La prima data è fissata per sabato 25 ottobre, occasione speciale per festeggiare i 10 anni di “Ti Auguro Tante Belle Cosce”. A incendiare il palco ci saranno i Latigre, pronti a rendere la serata ancora più esplosiva.

Appuntamento quindi al Railroad di Paderno Dugnano per la prima Irritate Night.

