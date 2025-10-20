Arrivano le Irritate Nights: tre sabati di punk, birra al Railroad

Il Birrificio Railroad di Paderno Dugnano in collaborazione con Irritate People presenta le Irritate Nights, tre sabati sera dedicati all’alcol, al punk rock e alla totale mancanza di decenza. Una rassegna che unisce amici, pubblico affezionato e fiumi di birra artigianale.
La prima data è fissata per sabato 25 ottobre, occasione speciale per festeggiare i 10 anni di “Ti Auguro Tante Belle Cosce”. A incendiare il palco ci saranno i Latigre, pronti a rendere la serata ancora più esplosiva.
Appuntamento quindi al Railroad di Paderno Dugnano per la prima Irritate Night.