Ascolta Dove Sei, il nuovo brano dei WEL

byDeka
6 Febbraio 2026
Dopo un 2025 che li ha visti protagonisti sui palchi di tutta Italia, i WEL tornano con il loro nuovo e primo brano del 2026 intitolato Dove Sei, fuori venerdì 6 febbraio 2026.

“Dove Sei parla del “sogno milanese”, in cui tanti ragazzi, artisti e non, credono e dell’amara disillusione che ne consegue, dopo una prima fase di euforia” racconta Enzo Cappucci, frontman della band. La band collabora per la prima volta con Moka (La Sad, Jack Out) che firma la produzione. Dove sei è il secondo brano tratto dal primo album dei WEL, in arrivo in primavera.

 

