Ascolta “Fumare” il nuovo singolo dei JERRY MOOVERS

Torna il punk rock made in Bergamo dei Jerry Moovers! A 7 anni dal loro ultimo lavoro “I Funerali” uscito nel 2018, la band torna con un nuovo singolo che anticipa l’uscita dell’EP “28% Vol.” prevista a febbraio 2025.

Per chi non ha avuto occasione di incrociarli anni fa, i Jerry Moovers sono attivi dal 2011 con oltre 200 concerti alle spalle, molto presenti tra Bergamo, Milano e Brianza, con il loro punk rock diretto e veloce cantato in italiano.

3 dischi e un EP prima di arrivare ai giorni nostri, con il nuovo pezzo “Fumare” che esce oggi su tutte le piattaforme. Prodotto da Trai Studio per Gasterecords, ecco cosa ci dicono del brano:

“Fumare” è il singolo che abbiamo scelto per rappresentare il nuovo EP 28% Vol. In uscita a Febbraio 2025. Il brano rappresenta noi stessi ma è anche lo specchio della società attuale. Frenetica, troppo impegnata per godere della vita che non viviamo veramente. Troppo avari di tutto ciò che possediamo.Così il tempo ci scorre davanti come fossimo chiusi in prigioni di vetro. Fumare è il simbolico vizio che ci accumuna tutti, un’autodistruzione necessaria per godere di quel minuto, quell’ora, quella pausa.”

ASCOLTA QUI IL NUOVO SINGOLO FUMARE!

