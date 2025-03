Ascolta in anteprima “FTW” il nuovo singolo dei PACKERS

Ad un paio di anni di distanza dal loro primo EP “RAW”, i PACKERS tornano con un nuovo singolo in vista dell’uscita del loro primo album “Summer Night Secrets” il 17 aprile.

Un nuovo sound e una nuova formazione per la band di Pesaro, di cui vi avevamo già parlato lo scorso settembre in occasione del lancio del brano “EVA 0.1”.

“FTW è il primo singolo estratto dal disco ”Summer Nights Secrets”,in collaborazione con Tropical London Records, è una delle canzoni più significative dell’album e attraverso una serie di melodie e ritmiche dinamiche, vuole essere un ”anthem” per tutti quei momenti difficili che ognuno di noi è costretto a passare”.

La direzione, infatti, è quella di una ricerca di un sound “più nostalgico e anni ’90” rispetto alle influenze dell’hardcore melodico e dello skate punk che li hanno accompagnati fin qui, per dare nuova forma alla rabbia e all’energia che li contraddistinguono.

Ma non sono queste le uniche novità: la band infatti lancerà il nuovo disco per che abbiamo intervistato qui) , nuova etichetta italiana che l’anno scorso ha lanciato i romagnoli Lillians, e distribuirà il disco in UK tramite