Ascolta in anteprima il primo singolo dei NOPE “I Speak Malaise”

ASCOLTA “I SPEAK MALAISE” IN ANTEPRIMA:

L’uscita di Done Grievieng, prevista per il 4 luglio, è stato registrato e mixato da Alessandro Caneva ai Mobsound Studios di Milano e il master è stato fatto negli Stati Uniti da Will Killingsworth di Dear Air Studios. Esce per I Buy Records (IT), Engineer Record (UK) e Rad Girlfriend Records (USA) e promette di raccontarci “della necessità non solo di affrontare ma di accettare i propri demoni come parte di te stesso, ovvero un insieme di esperienze che fanno di te quello che sei”.