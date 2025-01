Ascolta in anteprima “Nobody Wants to Pogo” il nuovo singolo dei McBain!

Fuori ora in anteprima su Punkadeka il terzo singolo singolo della Cactus Single Collection del power trio milanese McBain “Nobody Wants to Pogo” e il loro (divertentissimo) lyric video.

Dopo “Un’ora di Pioggia” e “Don’t Waste Tonight” (vi sfido ad uscire da un loro live senza che vi ritroviate a cantare questo ritornello, nota a margine) e sperimentazioni anche con sonorità elettroniche, la band meneghina celebra un ritorno alle origine con un classico pezzo punk rock “che promette sing-along, braccia al cielo e decisioni sbagliate”.

Questi 3 singoli, ci raccontano, sono brani che non erano fatti per stare sull’album che stanno attualmente scrivendo e trovano casa in questa piccola spinosa raccolta Cactus Single Collection.

“Nobody Wants to Pogo” nasce da un’esperienza vissuta realmente durante un concerto, da spettatori. Ci raccontano: “negli ultimi anni ci siamo sentiti tutti disorientati, forse perché il mondo cambia troppo velocemente e le nostre convinzioni spesso si trasformano in insicurezze. Abbiamo l’impressione che alcuni abbiano scelto di non provarci più, per paura di sbagliare. Non li biasimiamo – a volte lo facciamo anche noi – ma non vogliamo rinunciare del tutto a sbattere la testa. Ai concerti succede la stessa cosa, non si poga più così spesso. Qualcuno non ha mai pogato. Sicuramente qualcuno non ha più voglia, ma qualcun altro cerca di muoversi il meno possibile per paura di farsi male. Anche noi, che forse siamo solo invecchiati, abbiamo paura del mal di schiena del giorno dopo… altro che dell’hangover!”

Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da domani, 10 gennaio 2025 ma intanto eccovi il lyric video in esclusiva!

Tutto sui McBain a questo link e sui canali Instagram e Facebook.