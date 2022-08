Ascolta “Miss Me”, il nuovo singolo di Devis in collaborazione con i Sunset Radio!

Dopo la pubblicazione di “Say Goodbye”, torna il songwriter Devis con il nuovo singolo “Miss Me”, brano che vede al suo interno la presenza nelle vesti di ospiti dei Sunset Radio. La nuova canzone è disponibile ORA su tutte le piattaforme digitali.

A proposito di “Miss Me” Devis spiega: “Correrò attraverso le tue lance, salterò nel fuoco che hai acceso dentro me, lasciami asciugare le tue lacrime, l’amore non è poi così male, oppure fammi andare via, ma sei pronta a sentire la mia mancanza?. È possibile amarsi così intensamente al punto da attraversare l’inferno per scoprire che il male minore è la distanza? O forse è meglio trovare riparo nel conforto intermittente? L’amore non è poi così male”.