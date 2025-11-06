34K
ASMA, I nuovi eroi del post-punk camuno

byDeka
6 Novembre 2025
No comments

Il 7 novembre esce Asma, l’album d’esordio dell’irremovibile duo post-punk/post-hardcore di Breno (BS). La pubblicazione sarà anticipata oggi, il 6 novembre alle ore 20:30, dal videoclip integrale del disco.

Con questo lavoro, gli Asma proseguono il percorso iniziato con i primi singoli Ti rompo gli occhiali, Bidello infame e Anziani sparano, muovendosi nel solco tracciato dall’ondata americana punk, alternative e grunge di fine anni ’80 e inizio ’90. Tra le influenze dichiarate: Shellac, Nirvana, The Jesus Lizard, Fugazi, Melvins, Mudhoney, e l’estetica sonora delle etichette Sub Pop e Touch and Go.

Il disco, pubblicato da Dischi Soviet Studio in collaborazione con La Stalla Domestica, è stato registrato e mixato da Manuel Bonzi, chitarrista e cantante del duo, con l’aiuto del batterista Sergio Alberti. Le sessioni, condotte in presa diretta e con pochissime sovraincisioni, hanno avuto luogo nella sala prove della band, senza metronomo né artifici di produzione: un approccio totalmente DIY, fedele al suono crudo e immediato delle loro esibizioni dal vivo.

Come sottolinea l’etichetta, Asma è una raccolta di *“canzoni che parlano di scontri, con tiro d’altri tempi e melodie capaci di rimanere in testa al primo ascolto.”

