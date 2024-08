Aspettando lo SLAM PUNK #2

Piccolo reminder di quello che è stato lo Slam Punk #1, il primo in elettrico, per noi un vero orgoglio vedere così tanto sudore sui campi quanto davanti alle band, vedere persone sorridenti e nessuna caviglia fuori posto, non avete idea di quanto ci riempia il cuore leggere i vostri messaggi coi complimenti, le vostre richieste per suonare e le vostre iscrizioni. Manca davvero poco all’edizione #2 e ci stiamo già organizzando da mesi per cercare di fare sempre meglio, come abbiamo già detto si cambia campetto, ma da quello che abbiamo visto ci troveremo altrettanto bene, invece la formula rimane sempre la stessa: DIVERTIRSI, SORRIDERE, POGARE COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI, FARE CENTINAIA DI BRINDISI ALLO SPORT PIÙ BELLO DEL MONDO!

Vi aspettiamo quindi tra un mese e mezzo, sabato 7 settembre, al PARCO DELLA PACE a Caleppio di Settala (MI), e qui di seguito il modulo di iscrizione, con una carrellata di foto a caso delle passate edizioni:

MODULO ISCRIZIONI SLAM PUNK #2