At the Matinee disponibile in streaming il documentario sui matinée hardcore del CBGB

È disponibile dal 4 maggio su OpenDDB At the Matinée, documentario diretto da Giangiacomo De Stefano che racconta una delle fasi meno celebrate ma fondamentali della storia del CBGB di New York.

Il film si concentra sui matinée hardcore punk degli anni ’80, appuntamenti pomeridiani che hanno contribuito a definire una scena autonoma e influente, spesso oscurata dalla narrazione più nota legata a nomi come Blondie, Ramones e Talking Heads.

Attraverso il racconto di Walter Schreifels, chitarrista e figura centrale dell’hardcore statunitense, il documentario ripercorre non solo un periodo musicale, ma anche il contesto sociale della New York dell’epoca. Dalla sua esperienza con i Gorilla Biscuits fino ai Quicksand, Schreifels diventa il filo conduttore per esplorare un ambiente segnato da marginalità, creatività e forte identità di comunità.

Il lavoro mette in luce lo sviluppo della scena hardcore americana, nata alla fine degli anni ’70 come evoluzione del punk, e il suo radicamento nella città di New York, in particolare nell’area del Lower East Side. Un contesto in cui musica e condizioni sociali si intrecciano, contribuendo alla nascita di un movimento destinato a influenzare profondamente le generazioni successive.

Con la chiusura del CBGB nel 2006, si è conclusa un’epoca, ma At the Matinée riporta l’attenzione su un capitolo spesso trascurato, restituendo uno sguardo diretto su una scena che ha lasciato un segno duraturo.