Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
39K
ISCRIVITI!
The Latest

Atom Willard lascia gli ALKALINE TRIO

byMatteo Paganelli
3 Febbraio 2026
No comments

With everything going on, going wrong, in the world right now this may seem insignificant, but it’s not for me. I have parted ways with Alkaline Trio. Thanks to everyone who made my time there so awesome, very thankful for the experience. I am currently considering all studio, collaboration, and touring opportunities. “

Con questo breve comunicato pubblicato sui profili social ufficiale, Atom Willard annuncia il suo addio agli Alkaline Trio. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per tutti i fan del power trio di Chicago chiamato ora a trovare un sostituto, impresa difficile vista la perfezione dell’ex batterista, tra gli altri, degli Against Me!.

Qui il comunicato.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

"Thank You":ascolta il nuovo pezzo dei SUICIDE MACHINES

byMatteo Paganelli
Next Article

CRAZY & THE BRAINS: nuovo singolo per la collana HELLCAT SINGLES CLUB

byMatteo Paganelli
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 06
[06.02] ROCK REBEL from Valle Olona / THE BUTCHERS | BUNKA-BU
Via 1 Maggio 2, 21050 Lonate Ceppino, Italy
Feb 07
NO MORE LIES + AENDRIU+TRAUMA+ DIVULGATOR @ARCI CDC
Arci CDC Parma
Feb 07
MADBEAT – The Midnight Souls – Live Cap 10100 (TO) + Guest
Cap10100
Feb 07
OI! Against the Scum
Via Villamagna, 27/a, Firenze, Toscana
Feb 07
FLOWER PUNK ROCK FESTIVAL con Derozer, Gli Impossibili, Senzabenza e altri
Daste Bergamo
Feb 07
FASTLOUD (Skatepunk from Barcelona) + Verse, Chorus, Inferno. + Weekend Cigarettes
Arci Joshua Blues Club APS
Feb 07
LOS FASTIDIOS + TROUBLEMAKERS live / Emilia Soul Lovers Djs Crew
Via 4 novembre, 40, 41123 Modena, Italy
Feb 07
CONCERTO BENEFIT INGUAIATI CON LA LEGGE #19
Via Conchetta, 18, Milano, Lombardia
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.