Atom Willard lascia gli ALKALINE TRIO

“With everything going on, going wrong, in the world right now this may seem insignificant, but it’s not for me. I have parted ways with Alkaline Trio. Thanks to everyone who made my time there so awesome, very thankful for the experience. I am currently considering all studio, collaboration, and touring opportunities. “
Con questo breve comunicato pubblicato sui profili social ufficiale, Atom Willard annuncia il suo addio agli Alkaline Trio. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per tutti i fan del power trio di Chicago chiamato ora a trovare un sostituto, impresa difficile vista la perfezione dell’ex batterista, tra gli altri, degli Against Me!.
Qui il comunicato.