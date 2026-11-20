Chitarre riverberate, trombe e cori epici per il nuovo brano della band cagliaritana, che unisce l’energia del surf rock alle sonorità delle colonne sonore western.

È uscito venerdì 13 novembre “Mirage”, il nuovo singolo degli Atomikah, band cagliaritana che mescola surf rock e atmosfere cinematografiche ispirate alle colonne sonore degli spaghetti western.

Nato durante un sogno febbrile, il brano prende forma attraverso immagini di dune, mare e vento di maestrale, costruendo un viaggio sonoro nel quale l’energia delle onde incontra le atmosfere polverose del deserto.

Le chitarre elettriche, caratterizzate da riverbero e tremolo, dialogano con trombe soliste e cori maestosi, richiamando le sonorità delle colonne sonore di Ennio Morricone. Un contrasto tra mare e deserto che accompagna anche il testo in italiano, sviluppato attorno a immagini notturne, desiderio e suggestioni legate al confine tra il mondo dei vivi e l’aldilà.

La produzione, realizzata al Whistle Studio di Simone Orrù, combina un approccio moderno con sonorità analogiche dal sapore retrò, mantenendo al centro l’impatto delle chitarre e degli arrangiamenti.

L’artwork del singolo è firmato da Mary Jane Boo.

“Mirage” è disponibile sulle principali piattaforme digitali ed è in rotazione radiofonica.