Atropina Clan video per A.C.A.D. fuori lunedì 12

Lunedì 12 aprile, in esclusiva per A.C.A.D Associazione Contro gli Abusi in Divisa,

uscirà il video di “POLIZIA”, terzo singolo estratto dall’album “ESSERE UMANI”

pubblicato dagli Atropina Clan ad aprile del 2019 con F.M.S. RECORDS in occasione

dei vent’anni di carriera.

Polizia è un brano di denuncia, scritto in prima persona, raccogliendo l’esperienza di

lotta vissuta in Valle di Susa nelle tante manifestazioni No TAV a cui hanno da

sempre partecipato i componenti della band.

Racconta che nonostante tutto, nonostante le botte, gli abusi, la repressione,

l’ingiustizia i valsusini sono ancora in prima linea.

Continueranno a difendere la loro terra, a manifestare per quello in cui credono, ed

a combattere e denunciare ogni abuso subìto, visto, ascoltato.

Il video (regia di Andrea Pia) si apre con una carrellata di notizie, prese da varie

testate giornalistiche, che trattano i più “famosi” casi di malapolizia, da Cucchi ad

Aldrovandi fino ad arrivare al massacro della Diaz durante il G8 di Genova 2001.

“Abbiamo scelto di far uscire il video in anteprima con A.C.A.D. per l’amicizia che ci

lega con tante e tanti dei loro attivisti, ma soprattutto perchè il lavoro che svolgono

è di vitale importanza per far si che molti soprusi e abusi non rimangano

nell’ombra.”

il video di POLIZIA sarà disponibile sul sito di ACAD www.acaditalia.it e nella loro

pagina Facebook da lunedì 12 aprile intorno alle 12.



