Aurevoir Sòfia: esce oggi “Ho scritto una lettera”, nuovo singolo che anticipa Scuola Sòfia

Da oggi, venerdì 11 luglio 2025, è disponibile Ho scritto una lettera, il nuovo singolo degli Aurevoir Sòfia, che anticipa l’uscita dell’atteso secondo album Scuola Sòfia, in arrivo questo autunno per Kick&Snare Productions.

Il brano, che unisce la consueta carica hardcore del quintetto di Cinisello a un testo intimo e personale, è – nelle parole della band – “un’esorcizzazione della paura della fine”. Un inno viscerale e diretto, suonato con la forza di chi non ha intenzione di restare in silenzio.

Ad accompagnare l’uscita, il progetto web www.hoscrittounalettera.com, uno spazio digitale in cui chiunque può condividere pensieri, ansie e paure in forma anonima. Un invito a rompere l’isolamento emotivo e affrontare i propri demoni insieme.

Il singolo sarà protagonista del tour estivo che porterà gli Aurevoir Sòfia in giro per l’Italia e l’Europa, con tappe nei principali festival (tra cui MIND e Desperate Hills) fino all’appuntamento del 10 agosto allo Sziget Festival di Budapest, dove si esibiranno in apertura a Post Malone, grazie alla vittoria del Festival Pass di RockIt.

Nel frattempo, la band prosegue il percorso verso Scuola Sòfia dopo aver già pubblicato i singoli Cadillac II, Anything, Comunque lo stesso e Copie di copie, confermando una nuova direzione sonora più matura e personale, ma sempre animata da una potente urgenza espressiva.

Presalva Ho scritto una lettera: https://ada.lnk.to/HOSCRITTOUNALETTERA

Prossimi live: