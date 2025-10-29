Aurevoir Sofia tornano con “27”

La settimana scorsa gli Aurevoir Sòfia hanno pubblicato 27, il nuovo singolo che anticipa l’uscita di “Scuola Sòfia”, il secondo album del gruppo in arrivo per Kick & Snare. Un brano che continua a ridefinire la loro personale idea di punk rock: un abbraccio urban-hardcore dal tono malinconico, capace di far sentire meno soli.
In poco meno di tre minuti, 27 attraversa diversi cambi di dinamica e si chiude con un ritornello da urlare insieme. Il titolo lascia spazio all’immaginazione, mentre il suono conferma la crescita di una band che sa mescolare energia hardcore, influenze urban e una scrittura sempre più personale.
Dopo un’estate intensa, culminata con la partecipazione allo Sziget Festival di Budapest, il quintetto di Cinisello torna a mostrare un nuovo tassello del proprio percorso artistico. Con 27 si aprono anche i pre-order del vinile di Scuola Sòfia, disponibili su www.scuolasofia.store