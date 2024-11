Jason DeVore celebra i 30 anni di Authority Zero nel modo migliore che conosce: guardando al futuro e riflettendo sul passato nel corso di un nuovo potente lavoro di sei canzoni del gruppo punk-rock che ha iniziato a guidare quando era un liceale a Mesa, Arizona.

L’EP, intitolato “30 Years: Speaking to the Youth”, parla “essenzialmente di credere in se stessi e lottare per ciò in cui si crede”, dice DeVore. “Qualunque cosa sia”

Data di uscita 15 novembre