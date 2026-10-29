AZIONE DIRETTA: il 14 novembre a Parma con FFD e Medium Beer

Sabato 14 novembre l’ARCI CDC di Parma ospiterà una serata punk organizzata da We Want Punk e ARCI CDC Parma, con tre band dal vivo e un party a seguire.

Sul palco saliranno gli Azione Diretta, street punk da Perugia, gli FFD, storica realtà antifa Oi! parmigiana, e i Medium Beer, band punk brianzola che presenterà il nuovo album Palchi e Barricate.

Dopo i concerti spazio al Party Molester, con un live set di hardcore chiptune da Perugia realizzato con Game Boy.

Durante tutta la serata sarà attiva l’area food & drinks.

Appuntamento sabato 14 novembre all’ARCI CDC, in viale Mentana 31 a Parma. Apertura porte alle 21:00, contributo d’ingresso 10 euro più tessera ARCI, sottoscrivibile anche direttamente al circolo.

L’ingresso è riservato ai soci ARCI. La serata è realizzata in collaborazione con Punkadeka, PunkMi e All You Need Is Punk.