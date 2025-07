Back One Out: nuovo singolo “Anthem of the Lost”

I Back One Out sono un power duo punk/rock/metal nato a Livorno, attivo fin dal 2002. Dopo varie evoluzioni e una lunga attività live in Italia e all’estero, la band è tornata nel 2025 con una nuova formazione composta da Alberto Velgi (voce e batteria) e Raffaele Marra.

Il 20 giugno è uscito Anthem of the Lost, primo singolo del nuovo corso, un brano che unisce sonorità punk/metal anni 2000 con un messaggio critico verso la società contemporanea. Il pezzo si rivolge a chi si sente fuori posto in un mondo che esalta il successo a tutti i costi, trascurando identità e bisogni interiori.

Con influenze che vanno da Rise Against a Sum 41 e A Day to Remember, i Back One Out confermano una scrittura diretta e personale, mantenendo uno stile che mescola energia e riflessione.

Instagram: @backoneout