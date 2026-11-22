BACK TO THE GARAGE FEST – VOL. II

Il 19 e 20 dicembre l’hardcore torna al Garage di Trastevere: due giorni, dieci band, ingresso a sottoscrizione

Stage Dive presenta Back To The Garage Fest – Vol. II.

Sabato 19 e domenica 20 dicembre 2026 Il Cantiere, l’ex Garage di via Gustavo Modena 92, a Trastevere, ospita due pomeriggi di hardcore, punk, emo e screamo. Suonano dieci band, a partire dalle 17:00.

L’ingresso è a sottoscrizione.

Dove tutto è cominciato

Negli anni ’90 il Garage era casa della scena DIY punk e hardcore romana: un posto piccolo e rumoroso nel cuore del centro storico, che gli organizzatori chiamano “il CBGB’s dei noantri”. Il 20 dicembre 2025 Back To The Garage lo ha riacceso con quattro band, Rough Touch, Salvation, Conflict Within e Feldspar, e con il live painting degli Allegri Illustratori insieme a SuperNaturale. L’ingresso era libero e la sala si è riempita ben oltre le aspettative.

Il messaggio è lo stesso dell’anno scorso: i quartieri non sono mucche da mungere né parchi a tema, ma luoghi vivi, che appartengono a chi li fa suonare.

Lascia o raddoppia

«L’anno scorso siamo tornati dove tutto è cominciato, e voi c’eravate: in tanti, persino troppi», raccontano da Stage Dive. «Dopo l’affetto e il sostegno della prima edizione non potevamo che rilanciare. Quest’anno le giornate sono due: più band, più sudore, più amici, più abbracci. All good in the hood!»

Il programma

Le due giornate hanno due anime. Sabato 19 è il giorno dell’hardcore più pesante, tra New York hardcore anni ’90 e beatdown, con una deviazione nel grunge. Domenica 20 tocca a emo, screamo e post-hardcore, con grunge e post-punk a fare da contrappunto e i Feldspar a giocare in casa.

Sabato 19 dicembre

Blvd Of Death – Hardcore dal Sud Italia votato al New York hardcore anni ’90, in attività dal 2017. Dopo tre EP, uno dei quali per l’americana Edgewood Records, nel 2025 hanno pubblicato il primo album, “Street Fight” (Till Deaf Recordings), uscito in vinile nel 2026 per Born Dead Collective. Nell’ultimo anno hanno suonato al DVG Club di Kortrijk, in Belgio, e al 100%OF100% HC Fest di Padova.

Cheap Date – Nati nel 2019 dalle ceneri di altre band, mescolano radici hardcore punk e grunge anni ’90: gli Smashing Pumpkins che incontrano i Basement. A settembre sono entrati in Anchors Aweigh Records, l’etichetta cagliaritana che in passato ha pubblicato tra gli altri Amenra e More Than Life, con cui esce a brevissimo il loro primo album, anticipato dai singoli “Silent Boy” e “Talk Shit”.

Done With World – Nu-beatdown dal centro Italia. Dal 2025 hanno pubblicato una serie di singoli, da “Never Worried About” a “I Don’t Care”. Quest’autunno portano in giro il nuovo EP con il Fall & Winter Release Tour, che li ha visti suonare per la prima volta all’estero, in Svizzera.

Rainswept – Groovecore romano nato nel 2022, con il suono del New York hardcore anni ’90 (Madball, Biohazard, Cro-Mags). Nel 2024 hanno pubblicato l’album “No Threats Allowed” per Time To Kill Records, seguito nel 2025 da una nuova demo. Hanno suonato in Germania e in Belgio e diviso il palco con Drain, Fulci e Internal Bleeding.

Domenica 20 dicembre

Feldspar – Band romana nata nel 2023, porta l’immediatezza del power pop dentro la spinta dell’hardcore. Il 9 ottobre è uscito il nuovo album, “Soft Side” (Stage Dive, distribuzione Goodfellas), registrato in New Jersey all’Animal Farm con Jon Markson (Drug Church, The Story So Far) e con Chris Villeneuve dei Drug Church alla batteria. Al Cantiere lo presentano per la prima volta a Roma.

Bleach Noise – Band grunge romana con lo sguardo dritto sui Nirvana. Dal 2025 pubblicano brani originali, a partire da “Scarecrow”, con riff spigolosi e tempi che sfiorano il doom.

Lillà – Nati nell’estate del 2022 in un garage della periferia romana, suonano un post-hardcore che pesca da emo, screamo e melodic hardcore. Dopo l’esordio “Come il Fiore, Non il Colore” (2023) è arrivato alla voce Andrea Mancieri degli Short Fuse, e nell’ottobre 2025 è uscito l’EP “Dove Tutto Crolla”.

Die Abete – “Whatever hardcore” da Terni, dal 2013: una delle realtà più riconoscibili dello screamo e dell’hardcore italiano. A maggio è uscito “Giovani Volpi” per To Lose La Track, il primo album in otto anni dopo “Senza Denti”.

Leda – Screamo romano nel solco dell’emocore italiano di La Quiete e Raein. Nel 2025 hanno pubblicato il “Leda EP” per la romana No Hope Records, e a maggio 2026 hanno suonato al Rites of Spring Fest di Monaco di Baviera, con Raein e Stormo.

Ultraglass – Band romana tra post-punk, noise e alternative rock, con un muro di chitarre che si sente fino in fondo alla sala. L’ultimo disco è “Crystal Soft Black” (2024).