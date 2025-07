BAD COP / BAD COP a Novembre a Milano!

In occasione dell’uscita del nuovo album Lighten Up, questo autunno le Bad Cop Bad Cop tornano in Europa con un tour di due settimane all’insegna di chitarre esplosive, armonie travolgenti e tutta la loro energia. La band farà tappa anche in Italia per un’unica imperdibile data: il 10 novembre al Legend Club di Milano.

Le Bad Cop Bad Cop sono tra le voci più importanti del punk contemporaneo, con un messaggio chiaro e inclusivo, e dal vivo offrono uno show travolgente, potente e autentico. La data di Milano sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani di Lighten Up e rivivere i momenti più iconici del loro repertorio.

Il concerto fa parte del tour europeo di presentazione di Lighten Up, il loro quarto album in studio in uscita il 19 settembre per Fat Wreck Chords e Hopeless Records. Un disco che rappresenta una svolta per la band, più maturo, personale e coraggioso, ma sempre fedele al loro punk melodico e potente.

Tra autoanalisi, ironia e resilienza, Lighten Up è un lavoro che guarda in faccia la durezza della vita ma sceglie consapevolmente la luce. “Life is hard, but it’s still beautiful” afferma la cantante e chitarrista Stacey Dee. “Stop picking the hard shit to look at — look at the beautiful stuff too. Lighten up.”

Insieme a Stacey Dee, sul palco ci saranno le altre due colonne storiche del gruppo: la bassista Linh Le e la batterista Myra Gallarza, entrambe anche alla voce, e la nuova chitarrista Alex Windsor, il cui ingresso ha portato una ventata di energia e raffinatezza tecnica nella scrittura musicale della band.

Di seguito i dettagli dello show:

BAD COP BAD COP

10 novembre 2025 – Legend Club, Milano

Biglietti disponibili su Ticketmaster a partire dalle ore 11.00 di venerdì 11 luglio