Bad Cop Bad Cop: Lighten Up

Tornano le Bad Cop Bad Cop di Stacey Dee, dritte da San Pedro (California), che riguardo a questo disco ha dichiarato:

“Questo disco significa davvero tutto per me. È la prima volta che abbiamo potuto fare tutto ciò che volevamo. Ci siamo fidati di noi stessi per creare qualcosa che amiamo con le persone che amiamo e che ci amano a loro volta. Questo disco è il più autentico ed è fantastico da ascoltare dall’inizio alla fine. Queste sono le nostre storie personali e speriamo davvero di ispirare altre persone a trovare il bello della vita, anche quando la vita è dura.”

“Lighten up” esce per Fat Wreck/Hopeless Records, e suona esattamente come un disco Fat Wreck, ma con un twist…se da una parte abbiamo il classico punkrock melodico e urlato a cui ci hanno abituato le Bad Cop, dall’altra c’è una chiara volontà di divertirsi e provare cose nuove.

Il disco è nato trovandosi la domenica e bevendosi delle gran bottiglie di Prosecco prima di mettersi a scrivere i pezzi, quindi con la più totale libertà artistica, fregandosene di quello che facevano le altre band e e quello che avrebbero voluto gli altri da loro. Le Bad Cop Bad Cop sono prima di tutto una famiglia, e il clima spensierato in cui sono state scritte le canzoni lo si percepisce tutto, procedendo nell’ascolto.

Personalmente ho trovato più fresche le composizioni meno classicamente punkrock, come ad esempio la ballad “See me now”, il reggae-punk di “Note to self” (feat il rapper 2mex), “Dear Friends” che ricorda un po’ la Jim Carrol band, e la cover conclusiva di “Johnny Appleseed”, originariamente di Joe Strummer and the Mescaleros.

Detto questo, il punk che viene tirato fuori negli altri pezzi non annoia mai, può ricordare un po’ i Bad Religion melodicamente, ma il sound di Stacey Dee e socie è totalmente personale, e trova la sua espressione migliore dal vivo.

Non perdetevele quindi il 10 Novembre al Legend Club con Svetlanas in apertura!

